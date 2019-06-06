ЕЦБ может попытаться дать экономике еврозоны небольшой стимул

Европейский центральный банк в четверг постарается подстегнуть экономику еврозоны, находящуюся в тяжелом состоянии, и может даже подготовить почву для дальнейших действий в этом году, поскольку усиливающаяся глобальная торговая война замедляет рост, съедая плоды многолетнего стимулирования.

В условиях повсеместной неопределенности, разрушающей торговлю, ведущие центральные банки, такие как ЕЦБ и Федеральный резерв США, похоже, отказались от планов ужесточения политики, и рынки теперь закладывают в котировки ее возможное смягчение.

В качестве долгосрочного шага ЕЦБ, скорее всего, предложит платить банкам, если те будут занимать деньги у регулятора и передавать их в виде кредитов домохозяйствам и фирмам.

Ожидается, что президент ЕЦБ Марио Драги не сделает больше этого, потому что захочет сохранить ряд мер про запас на случай дальнейшего ухудшения перспектив экономики.

Глава ЕЦБ сохранит голубиный тон на пресс-конференции в четверг, оставив открытой возможность расширения стимулов и сделав перспективу первого посткризисного повышения ставки более отдаленной.

“Арсенал политических мер ограничен, и для ЕЦБ будет иметь смысл сохранить порох сухим на случай потенциальных негативных шоков, - сказал экономист BNP Paribas Луиджи Сперанца. - Срок (полномочий) Драги подходит к концу, и (управляющий) совет может не захотеть связывать руки его преемнику”.

ЕЦБ, заседание руководства которого проходит в Вильнюсе, объявит решение об уровне процентных ставок в 14.45 МСК, пресс-конференция Драги начнется в 15.30.

Опрошенные экономисты прогнозируют, что ЕЦБ сохранит текущий уровень ставок - 0,0% для ставки рефинансирования и минус 0,4% для депозитной ставки - и ожидают первое повышение стоимости заимствований в 2021 году.