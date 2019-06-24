ЕЦБ успокоит "голубей" снижением ставки или смягчением политики до конца сентября

К концу сентября Европейский центральный банк либо снизит депозитную ставку, либо еще больше смягчит прогноз будущих действий, пообещав удерживать процентные ставки на текущем уровне в течении более длительного срока, считает большинство экономистов, опрошенных Reuters.

Глава ЕЦБ Марио Драги призвал в минувший четверг к “дополнительным мерам стимулирования” в отсутствие улучшения экономического роста и слабой инфляции, находящейся ниже целевого показателя около 2% с 2013 года.

ЕЦБ снизил прогноз экономического роста и не ждет, что инфляция ускорится до целевого показателя, несмотря на рекордно низкие процентные ставки на протяжении нескольких лет и скупку с 2015 года активов на 2,6 триллиона евро.

“У ЕЦБ та же проблема, что и у ряда других центральных банков, в частности у Банка Японии: они получают все меньше результатов от смягчения политики, находясь на уровне или вблизи нижней границы ставок”, - сказал Эндрю Кеннингэм, ведущий экономист по европейскому региону в Capital Economics.

Все 45 экономистов, кроме одного, ответивших на дополнительный вопрос по поводу следующего шага ЕЦБ, ожидают от регулятора дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в дополнение к уже объявленным дешевым долгосрочным кредитам для банков.

Более 80% опрошенных считают, что ЕЦБ либо дополнительно снизит депозитную ставку и введет многоуровневую систему с оговоренными условиями, либо скорректирует прогноз будущих действий, убрав любые отсылки к возможному повышению процентных ставок в будущем. Другие ожидают, что ЕЦБ возобновит программу количественного смягчения (QE).

Из тех, кто ожидает смягчения политики, около 80% считают, что это произойдет до конца сентября, а почти треть - в следующем месяце.

Последний раз ЕЦБ снижал процентные ставки в марте 2016 года, понизив депозитную ставку до минус 0,4% и ставку рефинансирования до нуля.

У почти 70% опрошенных сейчас более “голубиный” настрой по сравнению с предыдущим опросом. Наиболее заметным изменением в ответах стали ожидания снижения депозитной ставки, которая, по прогнозам одного из банков, снизится до -0,8%.

“Самым большим просчётом для ЕЦБ было то, что инфляция и очищенная от волатильных факторов инфляция оставались низкими в течении долгого времени, - считает старший экономист банковской группы ING Питер Ванден Хут. - ЕЦБ был слишком оптимистично настроен в отношении роста, но еще больше - в отношении инфляции. И это привело к изменению точки зрения”.

В отсутствие спада напряженности в мировой торговле, в условиях слабого глобального роста и неопределенности относительно выхода Великобритании из Евросоюза, вероятность рецессии в еврозоне в ближайшие 12 месяцев возросла до 25% с 20% в предыдущем месяце.

Вероятность спада экономического роста в следующие два года держится на уровне 30%, что ниже 40-процентного риска в США [ECILT/US].

“Ухудшение перспектив и неопределенность в некоторой степени являются результатом геополитической ситуации в мире, политических решений глав других государств, и им также приходится иметь с этим дело”, - сказал Элвин де Грут, глава отдела макроэкономических стратегий Rabobank.