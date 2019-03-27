Последнее обновление: 27.03.2019 13:15

ЕЦБ может вновь отложить повышение ставок в случае необходимости - Драги

Еврозона столкнулась с более устойчивым ухудшением внешнего спроса, и Европейский центральный банк готов в случае необходимости еще сильнее отодвинуть срок запланированного повышения ставки, сказал в среду глава ЕЦБ Марио Драги.

“Подобно тому, как мы сделали на нашем мартовском заседании, мы будем обеспечивать дальнейшее соответствие денежно-кредитной политики состоянию экономики, корректируя наш сигнал о дальнейшей траектории ставки, чтобы отражать новый прогноз инфляции”, - сказал Драги на конференции во Франкфурте-на-Майне.

ЕЦБ в марте сменил курс, предоставив банкам новую возможность получения ликвидности и отодвинув срок запланированного повышения ставок на фоне более существенного, чем ожидалось, замедления роста и инфляции ввиду повсеместной неопределенности.

Однако регулятор отметил, что риск рецессии остается низким, а рост экономики продолжится, сохранив возможность повысить ставки с рекордных минимумов в 2020 году.

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