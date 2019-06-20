Последнее обновление: 20.06.2019 11:46

ЕЦБ думает над новыми мерами стимулирования на фоне ослабления экономики

Европейский центробанк может использовать любые из доступных ему инструментов в случае, если состояние экономики еврозоны не улучшится, сказал в четверг член совета управляющих регулятора, глава Банка Финляндии Олли Рен, добавив, что основные опасения вызывает торговая напряженность.

Рен, которого считают возможным преемником Марио Драги на посту главы ЕЦБ, сказал, что “озабочен” текущей ситуацией в экономике еврозоны, борющейся с низкой инфляцией и слабым ростом.

“Мы в совете управляющих готовы действовать по мере необходимости при отсутствии улучшения экономических условий”, - сказал Рен на конференции в Брюсселе.

В ответ на вопрос о том, стоит ли ЕЦБ снизить ставки или возобновить скупку активов, Рен сказал: “Рассматривается весь спектр инструментов”.

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