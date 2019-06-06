В Турции отели заполнены туристами на 95%

В Турции на побережье Средиземного и Эгейского морей зафиксировано 95% заполнения отелей. Об этом агентству "Анадолу" сообщил глава Ассоциации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айик.

"Показатель заполняемости туристических объектов в Турции, расположенных на побережье Средиземного и Эгейского морей, достиг 95%", - отметил Айик.

По его оценке, такого рекордного показателя, если сравнить с предыдущими годами, удалось достичь и благодаря 9-дневным каникулам, объявленным в Турции из-за празднования Рамазан-байрама (окончание священного для мусульман месяца Рамадана - ред.).

В целом Айик отметил, что существует общая тенденция роста количества туристов с начала нынешнего года и достижения рекордного числа иностранных туристов по итогам года.

"В этом году мы побьем рекорд. Вероятным является то, что количество иностранных гостей превысит 50 млн. Туристы приезжают в Турцию из около 170 стран", - сказал он.

Как сообщалось, за четыре месяца 2019 года туристический поток из Украины в Турцию вырос на 13,8%, если сравнить с аналогичным периодом 2018-го.