На референдуме за вступление в ЕС готовы проголосовать 62% украинцев, в НАТО - 53%

На референдуме за вступление в ЕС ныне готовы проголосовать 62% украинцев, за вступление в НАТО - 53%. Такие данные социологического исследования, проведенного в период 29 мая - 3 июня 2019 года, обнародовала группа "Рейтинг".

Согласно опросу, если бы референдум проходил сегодня, то за вступление Украины в ЕС готовы проголосовать 62% респондентов, 22% - против, 4% - не голосовали бы, а 12% - затруднились ответить на этот вопрос.

Если бы сегодня проходил референдум за вступление в НАТО, то за вхождение Украины в Альянс проголосовали бы 53% опрошенных, 31% - против, 14% - не будут голосовать и 2% - не смогли определиться.

При этом, согласно опросу, поддержка европейской и евроатлантической интеграции ощутимо преобладает в центральных и западных регионах, среди избирателей «Европейской солидарности», партии «Голос» и «Гражданской позиции».

Так, на западе вступление в ЕС готовы поддержать 82% респондентов, на востоке - 36%, в центре - 66%, на юге - 49%. Вступление Украины в НАТО на западе поддерживают 76%, на востоке - 27%, в центре - 57%, на юге - 36%.

При выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% опрошенных заявили, что выступают за вступление в ЕС, 24% - за равноудаленность от России и запада, 10% - за вступление в Таможенный союз.

Группа "Рейтинг" провела социологическое исследование в период 29 мая - 3 июня 2019 года. Опрошено население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов.

Опрос был проведен методом личного формализованного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования не более 2,2%.