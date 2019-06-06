Последнее обновление: 06.06.2019 13:50

Встреча ОПЕК и ОПЕК+ состоится 2-4 июля

Встреча стран-участниц ОПЕК, а также стран, не входящих в организацию, состоится 2-4 июля, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Сейчас со всеми странами проходят обсуждения. 2-3-4 июля состоится встреча (ОПЕК и ОПЕК+)", - сказал он.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). При этом доля России в общем сокращении составит 228 тыс. б/с, Саудовской Аравии - 322 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия.

Решение о дальнейшей судьбе соглашения после первого полугодия 2019 предполагалось принять на заседании ОПЕК+ в Вене 25-26 июня.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Культура
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование