Bloomberg рассказал о новых возможных параметрах сделки ОПЕК+

Представители стран, входящих в ​Организацию экспортеров нефти (ОПЕК), и ряда государств, принявших участие в соглашении об ограничении добычи нефти (ОПЕК+), обсуждают компромиссное решение по смягчению условий сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомых с ходом переговоров источников.

Согласно обсуждаемому ими проекту, ОПЕК+, как рассказали собеседники агентства, в ближайшие несколько месяцев может увеличить добычу нефти в пределах от 300 тыс. барр. до 600 тыс. барр. в сутки.​

Ранее, 16 июня, намерение предложить ОПЕК+ временно поднять нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки выразил глава российского Минэнерго Александр Новак. Подобную инициативу Москва, по его словам, собирается выдвинуть вместе с Эр-Риядом. «Сейчас в третьем квартале будет рост спроса, поэтому такие предложения реально целесообразны», — уточнял министр, подчеркивая, что речь в данном случае идет только об увеличении добычи нефти в третьем квартале 2018 года.

Комментируя эту информацию, представитель Тегерана при ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили заявил, что Иран, который наряду с Ираком и Венесуэлой является одним из основателей ​Организации стран — экспортеров нефти, собирается наложить вето на предложение России и Саудовской Аравии.

Несмотря на это остальные страны — члены соглашения и не входящие в договор государства, как отмечают источники Bloomberg, настроены оптимистично относительно возможного смягчения квот. В случае если увеличение нефтедобычи будет согласовано, оно будет меньше, чем планируют Россия и Саудовская Аравия, отмечает агентство.

Также члены ОПЕК, как рассказали источники Bloomberg, работают над тем, чтобы наладить сотрудничество между картелем, Россией и другими производителями нефти (группой ОПЕК+; в настоящий момент она состоит из 24 стран) на постоянной основе. Это, как подчеркивает агентство, «будет крупным дипломатическим прорывом для Эр-Рияда и Москвы после двух лет сотрудничества с картелем в нефтяной политике». Вопрос о возможном смягчении квоты в рамках соглашения ОПЕК+, как напоминает Bloomberg, стороны обсудят на встрече в Вене 22–23 июня.

Там же в 2016 году страны ОПЕК и ряд других, не входящих в организацию государств (ОПЕК+), впервые договорились о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. С тех пор это соглашение уже дважды продлевалось, в последний раз стороны договорились продлить его до конца 2018 года.