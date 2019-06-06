Правительство РФ обещало «Яндексу» защиту от чрезмерного давления ФСБ

Компания «Яндекс» обеспечивает глобальное лидерство России и не должна пострадать от требований ФСБ передать ключи шифрования от своих сервисов. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

По его словам, правительство возьмет под контроль эту ситуацию.

«Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России по ряду очень чувствительных позиций глобальное лидерство, никак не пострадали», - сказал Акимов.

Напомним, 4 июня стало известно, что компания «Яндекс» уже несколько месяцев не выдает по требованию ФСБ ключи шифрования к данным пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». Напрямую представители компании эту информацию не подтвердили, однако отметили, что «исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей».