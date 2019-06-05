Большинство украинцев выступили за единственный государственный язык

Две трети жителей Украины (66%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», сообщает «Интерфакс Украина».

Еще 21% выступает за присвоение статуса государственного русскому языку. По мнению 11% респондентов, русскому должен быть придан статус официального.

Опрос «Рейтинга» проводился с 29 мая по 3 июня. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов.

В конце апреля Верховная рада приняла закон, закрепляющий за украинским исключительные права по сравнению с другими языками. Согласно документу, власти, парламентарии, прокуроры, судьи, сотрудники Национального банка, а также врачи и учителя должны будут разговаривать на украинском при исполнении ими своих служебных обязанностей. Частного общения и религиозных обрядов документ не касается.

Незадолго до истечения срока своих полномочий документ подписал президент Петр Порошенко. Новый глава государства Владимир Зеленский заявил, что закон был принят «без достаточно широкого обсуждения с общественностью».