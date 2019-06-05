США запретили гражданам ездить в круизы на Кубу

Администрация президента США Дональда Трампа во вторник ввела новые ограничения на поездки граждан за рубеж, запретив круизы на карибский остров Кубу в попытке заставить Гавану ускорить реформы и прекратить поддерживать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ужесточение условий многолетней блокады острова нанесет еще больший урон и без того разрушенной кубинской экономике, но ударит и по американским туристическим компаниям, которые создали бизнес, специализирующийся на Кубе, в течение короткого периода потепления отношений между странами в 2014-2016 годах.

Госдепартамент сообщил, что США запрещает гражданам поездки на Кубу на пассажирских и прогулочных судах, включая круизные суда и яхты, а также на частных и корпоративных воздушных судах.

Министерство торговли США сообщило агентству Рейтер, что запрет вступает в силу со среды. Это означает, что круизные компании не успеют изменить маршруты поездок.