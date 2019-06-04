Предположительно казненный высокопоставленный чиновник из КНДР жив - CNN

Спецпредставитель Северной Кореи по ядерным вопросам, о казни которого на прошлой неделе сообщила южнокорейская газета, жив, но содержится под стражей и является фигурантом расследования из-за роли, которую играл в провальном саммите с США, сообщил телеканал CNN во вторник.

СМИ в последние пять дней опубликовали ряд противоречивых сообщений о перестановках среди чиновников КНДР, отвечавших за переговоры с США, после провалившегося саммита в Ханое между лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Ким Хёк Чхоль, который занимался переговорами с США в преддверии саммита, жив и находится под стражей, сообщил CNN со ссылкой на несколько неназванных источников. Чиновник все еще может подвергнуться “суровому наказанию”, говорится в сообщении.

Это противоречит информации южнокорейской газеты Chosun Ilbo, которая на прошлой неделе сообщила, что Ким Хёк Чхоль был казнён в марте. Издание ссылалось на неназванный источник, знакомый с ситуацией.

Источники тогда сообщили, что Ким Хёк Чхолю грозит наказание, но доказательств его казни нет.

Chosun Ilbo также сообщила, что Ким Ён Чхоль, правая рука Ким Чен Ына до саммита, был отправлен в трудовой лагерь вблизи китайской границы.

Тем не менее в понедельник Ким Ён Чхоль появился на фотографии в государственных СМИ - он сопровождал Ким Чен Ына на культурном мероприятии накануне.

CNN сообщил, что Ким Ён Чхоль был “практически лишен” власти после саммита, но не отбывал каторжные работы.