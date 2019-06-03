Китай начал расследование в отношении американской компании FedEx

На фоне торговой войны между США и Китаем власти КНР начали расследование в отношении службы экспресс-доставки FedEx.

Американскую компанию обвиняют в том, что она незаконно переправила в США несколько посылок, предназначенных для клиентов Huawei. "FedEx серьезно нарушила законные права и интересы клиентов", - сообщило китайское информационное агентство Синьхуа в субботу, 1 июня.

Ранее китайский телекоммуникационный концерн Huawei обвинил FedEx в том, что американская компания переправила целый ряд предназначенных для нее посылок на центральную базу в США вместо того, чтобы доставить их напрямую в филиалы Huawei в Азии. FedEx принесла извинения, заверив, что посылки были отправлены в США случайно.

Президент США Дональд Трамп, начавший торговую войну с Китаем, обострил ее несколько недель назад, когда внес Huawei в "черный список", обвинив его в шпионаже. В результате целый ряд производителей компьютерных чипов и интернет-концерн Google ограничили или полностью прекратили сотрудничество с Huawei.

В ответ на американские санкции Пекин 31 мая объявил о намерении обнародовать список "ненадежных" иностранных компаний, организаций и лиц, которые наносят ущерб интересам китайских предприятий. Китай также пригрозил ограничить поставки в США редкоземельных металлов, которые необходимы для производства компьютеров, смартфонов, электротехники и автомобилей. США получают 80 процентов этих металлов из Китая.