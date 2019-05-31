Последнее обновление: 31.05.2019 16:24

В Японии внедрят систему автоматической регистрации на рейс

Токийский международный аэропорт Нарита намерен внедрить технологии распознавания лиц с применением искусственного интеллекта для ускорения процедуры сдачи багажа, осмотра и посадки на борт в преддверии летних Олимпийских игр в 2020 году.

Технология разработана компанией NEC Corp. По задумке разработчиков, пассажир, позволивший внести изображение своего лица в базу данных при регистрации на рейс, может значительно сократить время процедуры сдачи багажа, прохождения контроля и посадки на рейс, используя специальные коридоры и автоматы, которые будут распознавать лицо человека и автоматически подтверждать его личность.

"С этой системой больше не будет утомительных процедур перед посадкой, и пассажиры смогут наслаждаться временем в аэропорту без стресса", - цитирует агентство Киодо представителей компании.

После внедрения системы единственным пунктом, где пассажирам придется продемонстрировать паспорт, это иммиграционный контроль.

Аэропорт Нарита станет первым в Японии, где планируется внедрение подобной автоматической регистрации.

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