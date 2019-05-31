Чехия ужесточает условия предоставления гражданства

Министерство внутренних дел Чехии намерено ужесточить правила получения гражданства страны, мотивируя это соображениями безопасности. Об этом информирует 420on.cz.

“Проект поправок представлен на согласование ведомствам. В частности, при подаче документов на гражданство будет более строго оцениваться финансовое положение кандидата, знание языка и проверяться отсутствие криминального прошлого”, - говорится в сообщении.

Как заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек, цель предлагаемых изменений в том, чтобы отреагировать на ухудшающуюся ситуацию в области глобальной безопасности. Так, согласно проекту, у претендующих на гражданство лиц будет оцениваться отсутствие не только судимости, но и правонарушений, в частности, связанных с хранением оружия и несоблюдением общественного порядка.

Заявителю придется доказать, что он имеет достаточно средств и имущества для проживания в стране. Кандидатам по-прежнему придется сдавать экзамен на знание чешского языка и реалий. Как и ранее, от него освобождаются те, кто отучился в учебных заведениях Чехии три года, однако теперь такие заведения должны быть зарегистрированы. Это призвано пресечь практику, когда люди приносят документы, якобы подтверждающие обучение, а на деле не знают языка.

"Недостаточный уровень владения чешским языком и незнание чешских реалий являются серьезным препятствием для интеграции иностранцев и способствуют их социальной изолированности от общества", - убеждены в МВД.

В период с 2014 по 2018 год министерство получило 18 229 заявлений от иностранцев с просьбой о чешском гражданстве. По соображениям национальной безопасности 170 заявок были отклонены.