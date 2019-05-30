Китай назвал провоцирование торговых споров "неприкрытым экономическим терроризмом"

Провоцирование торговых споров - это “неприкрытый экономический терроризм”, сказал в четверг высокопоставленный китайский дипломат, ужесточив риторику в отношении Соединенных Штатов на фоне продолжающейся торговой войны, не демонстрирующей признаков ослабления.

Торговая напряженность между Вашингтоном и Пекином резко обострилась в мае после того, как администрация президента США Дональда Трампа обвинила Китай в “отказе” от предыдущих обещаний внести структурные изменения в свою экономическую практику.

Впоследствии Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере до 25% на китайские товары стоимостью $200 миллиардов, вынудив Китай принять ответные меры.

Заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй сказал, что Китай выступает против применения “политики большой дубинки”, такой как введение торговых санкций, пошлин и протекционизма.

“Мы выступаем против торговой войны, но не боимся её. Такое намеренное провоцирование торговых споров - это неприкрытый экономический терроризм, экономический шовинизм, экономическая травля”, - сказал Чжан в ответ на вопрос о торговой войне с США.