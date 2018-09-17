Китай откажется от переговоров с США в случае введения новых пошлин - WSJ

Власти Китая могут отказаться от участия в предложенных Вашингтоном торговых переговорах в сентябре, если администрация президента США Дональда Трампа продвинется вперед в вопросе новых пошлин на импорт китайской продукции, сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на китайских чиновников.

США предложили провести переговоры и в то же время продвинулись вперед в решении о новых пошлинах на товары из Китая стоимостью около $200 миллиардов, сообщила газета.

В сообщении приводятся слова высокопоставленного китайского чиновника о том, что Пекин не будет вести переговоры “с приставленным к голове пистолетом”.

Другие чиновники, с которыми советуются лидеры страны, предполагают, что Китай введет ограничения на продажу запчастей и расходных материалов, необходимых американским компаниям, что поставит под угрозу их цепи поставок.

Новый раунд переговоров предложил провести министр финансов США Стивен Мнучин, начиная примерно с 20 сентября.

Китай обсуждал участие в переговорах, но начал пересматривать планы из-за возможного объявления о новых пошлинах на этой неделе.

Высокопоставленный чиновник администрации США сказал Рейтер в выходные, что Трамп, вероятно, объявит о новых пошлинах уже в понедельник.