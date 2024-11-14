Китай подготовил контрмеры на случай обострения торговых отношений с США

Китай подготовил мощные контрмеры против американских компаний на случай обострения торгового противостояния с США при новой администрации Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Пекин, по данным издания, не был готов к резким шагам Белого дома в первый срок президентства Трампа - введению более высоких тарифов, ужесточению контроля над инвестициями и санкциям в отношении китайских компаний. Однако за восемь лет в КНР приняты решительные законодательные меры, которые "позволяют вносить в черный список иностранные компании, вводить в отношении них санкции и ограничивать доступ Америки к важнейшим цепочкам поставок", говорится в публикации.

Теперь в активе Китая есть закон "О противодействии иностранным санкциям", который позволяет ему давать отпор мерам, принимаемым другими странами, а также "список ненадежных организаций" за рубежом, подрывающих национальные интересы. Введены положения, регламентирующие экспорт товаров двойного назначения, в ответ на действия "некоторых иностранных государств и организаций", которые, "используя различные предлоги, связанные с Синьцзяном, Тибетом, Гонконгом, Тайванем, чернят, нападают и извращают развитие Китая, стремятся к его сдерживанию и подавлению".

"Это двусторонний процесс. Китай, конечно, попытается любыми способами взаимодействовать с президентом Трампом, попытается вести переговоры, - приводит издание слова Ван Дуна, исполнительного директора Института глобального сотрудничества и взаимопонимания Пекинского университета. - Но если путем переговоров ничего не удастся добиться, как это произошло в 2018 году, и нам придется бороться, мы будем решительно защищать права и интересы Китая".

Как отметил аналитик в консалтинговой компании Control Risks Эндрю Гилхолм, многие недооценили ущерб, который Пекин может нанести интересам США. Об этом свидетельствуют недавние "предупредительные выстрелы" со стороны Китая, сказал эксперт. К ним относятся санкции, введенные против Skydio, крупнейшего производителя беспилотников в США, поставляющего их и для украинских военных. Они запрещают в том числе китайским группам поставлять американской корпорации "критически важные компоненты".

Трамп хочет вернуть в Белый дом сторонника торговой войны с КНР Роберта Лайтхайзера. После вступления в должность в январе избранный президент США может назначить этого сторонника протекционистских мер представителем на торговых переговорах. FT напомнила, что Лайтхайзер был одним из инициаторов развязанной первой администрацией Трампа торговой войны против Китая. США ввели пошлины на китайские товары и вынудили Пекин в 2020 году пойти на подписание с Вашингтоном соглашения об увеличении закупок американских товаров и услуг в течение двух лет на сумму $200 млрд.