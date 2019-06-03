Китай обнародовал "белую книгу" о торговой войне с США

Китай возложил на США всю полноту ответственности за развязывание торговой войны между двумя странами, но при этом выразил готовность к переговорам.

"Китай не желает торговой войны, но не боится ее и, в случае необходимости, будет бороться до конца", - говорится в "белой книге" - программном документе Госсовета КНР, обнародованном в воскресенье, 2 июня.

В книге указывается, что "в ходе переговоров, суверенитет и достоинство страны необходимо уважать, и любое соглашение, достигнутое двумя сторонами, должно быть основано на равенстве и взаимной выгоде".

В документе подчеркивается, что существуют определенные границы, и Китай не пойдет на компромиссы по "принципиальным вопросам". В "белой книге" также отмечается, что у Китая достаточно ресурсов, чтобы обеспечить здоровье китайской экономики и в случае напряженности.

Торговая война между США и КНР в конце нынешней недели достигла нового кульминационного пункта: в ночь на 1 июня вступили в силу новые штрафные пошлины, введенные Китаем против США в ответ на санкции США против китайской экономики. Штрафные пошлины введены на 5140 продуктов из США на сумму в 60 млрд долларов.

Китай также пригрозил ограничить экспорт в США редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники и автомобилей. США получают 80 процентов таких металлов из КНР.

Ранее Вашингтон ввел более высокие пошлины на китайские товары общей стоимостью в 200 миллиардов долларов.