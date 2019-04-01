Китай продлил решение о заморозке тарифов на ввоз американских машин

Власти Китая продлевают решение о приостановке действия повышенных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, говорится заявлении министерства финансов Китая.

Ранее китайский минфин принял решение о приостановке действия тарифов на три месяца - с 1 января по 31 марта 2019 года.

"С целью реализации договоренностей лидеров двух стран, в соответствии с законом КНР о внешней торговле, положениями Китая о таможенных пошлинах на импортно-экспортные товары и другими законодательными и нормативными актами, а также основными принципами международного права, государственная комиссия КНР по таможенным тарифам постановила продолжить приостановку действия решения о взимании повышенных таможенных пошлин на автомобили и комплектующие из США начиная с 1 апреля 2019 года ", - говорится в сообщении минфина КНР.

Отмечается, что о сроке истечения этого решения будет сообщено дополнительно.

В опубликованном заявлении также отмечается, что в марте этого года американская сторона объявила, что вновь отодвигает дату повышения пошлин на импорт товаров из Китая, которые были введены в сентябре 2018 года, и сохраняет пошлины на уровне 10%.

По заявлению министерства, решение по автомобилям стало ответом на действия американской стороны.

"Мы надеемся, что США и Китай смогут взаимными усилиями положить конец торговым трениям между двумя сторонами", - говорится в заявлении.

Китай и США в июле и в сентябре ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.