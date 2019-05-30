Пентагон запросил средства для уменьшения зависимости от китайских редкоземельных металлов

Министерство обороны США направило запрос на новые федеральные средства для увеличения внутреннего производства редкоземельных полезных ископаемых и снижения зависимости от Китая, сообщил Пентагон в среду на фоне растущей обеспокоенности в Вашингтоне по поводу роли Пекина в качестве поставщика.

Запрос Пентагона был изложен в докладе, направленном в Белый дом, о нем также проинформирован Конгресс, сказал представитель Пентагона, подполковник ВВС США Майк Эндрюс.

Редкоземельные металлы - это группа из 17 химических элементов, используемых как в потребительских товарах, от смартфонов iPhone до двигателей электромобилей, так и в критически важной военной технике, включая реактивные двигатели, спутники и лазеры.

Рост напряженности между США и Китаем вызвал опасения, что Пекин может использовать свое доминирующее положение поставщика редкоземельных металлов в качестве рычага давления в торговой войне между двумя ведущими экономическими державами мира.

В период с 2004 по 2017 год на Китай пришлось 80% импорта редкоземельных металлов в США. Лишь немногие альтернативные поставщики могут конкурировать с Китаем, на долю которого приходится 37% мировых запасов редкоземельных металлов.

“Министерство продолжает тесно сотрудничать с президентом, Конгрессом и американской промышленностью для повышения конкурентоспособности США на рынке минералов”, - сказал Эндрюс.

Подполковник не раскрыл никаких подробностей, но сказал, что доклад связан с федеральной программой, направленной на укрепление внутреннего производственного потенциала за счет целенаправленных экономических стимулов.

Хотя Китай до сих пор прямо не сказал, что ограничит продажу редкоземельных металлов США, китайские СМИ решительно предполагают, что это произойдет.