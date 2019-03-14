СМИ узнали о планах Пентагона испытать ракету сразу после выхода из ДРСМД

Пентагон планирует провести испытания крылатой ракеты наземного базирования в августе 2019 года, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника, который попросил не называть его имени.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. В феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. В Москве ответили зеркально.

«В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования», — сказал он. Дальность данной ракеты составляет 621 милю (около 1 тыс. км). В случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре», — добавил источник.

Он уточнил, что США еще не обсуждали возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты.

ДРСМД был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что связанные с ним обстоятельства ставят под угрозу «ее высшие интересы».

США приостановили свое участие в ДРСМД 2 февраля, окончательно Вашингтон выйдет из договора через полгода. После этого такой же шаг приняла и Россия. 11 марта стало известно, что Вашингтон возобновит производство запрещенных ДРСМД ракет.