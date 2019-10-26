Microsoft выиграла облачный подряд на $10 млрд для Пентагона

Microsoft выиграла контракт на облачные технологии для Пентагона на общую сумму в $10 млрд. В споре за деньги военных корпорация обошла конкурентов из Amazon, Oracle и IBM, сообщает MarketWatch.

Больше всего решению Минобороны удивились в Amazon, поскольку изначально именно эта компания, поставлявшая оборудование ЦРУ и различным правительственным агентствам США, считалась фаворитом конкурса, передает РБК.

«Amazon является неоспоримым лидером в облачных технологиях. Нам решение по конкурсу непонятно», - заявил официальный представитель компании. Он добавил, что сравнение предложенных Пентагону условий однозначно говорит в пользу Amazon.

В Microsoft решение Пентагона не прокомментировали. В Oracle еще раньше жаловались на спорные условия выбора победителя тендера.

Эксперт Wedbush Securities Дэниел Айвс заявил, что Microsoft за последний год действительно добился значительного прогресса в развитии технологий, сумев заметно сократить отставание от Amazon. По его мнению, последняя перед началом конкурса уже не выглядела столь явным фаворитом, как об этом писали ранее.

Reuters указывает, что поражение Amazon произошло на фоне непростых отношений руководителя компании Джеффа Безоса и президента Дональда Трампа. Последний не раз критиковал бизнесмена, чья газета Washington Post постоянно обвиняет действующую администрацию в различных ошибках.