Последнее обновление: 30.05.2019 14:19

Малайзия будет по максимуму использовать технологии Huawei

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, выступая на 25-й Международной конференции "Будущее Азии", заявил, что страна будет пытаться по максимуму использовать технологии Huawei, несмотря на то, что китайская компания оказалась в черном списке министерства торговли США.

"Мы слишком малы, чтобы иметь какой-то эффект на такого гиганта, как Huawei. Его исследовательские возможности отдельно превышают исследовательские возможности всей Малайзии. Поэтому мы пытаемся использовать их технологии, насколько это возможно. Возможно, какой-то шпионаж и может иметь место, но зачем шпионить в Малайзии? Мы и так открытая книга. Всем известно, что если какая-то страна нападет на Малайзию, они спокойно прошагают по стране, и мы не будем сопротивляться, так как это пустая трата времени", - подчеркнул Махатхир Мохамад.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке прием предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование