Последнее обновление: 28.05.2019 18:17

Ford тестирует роботов для доставки пакетов

Категории: США Ford

Американский автопроизводитель Ford начал тестирование доставки пакетов работами Digit. Об этом сообщает CNN со ссылкой на компанию.

"Ford, который более известен своими автомобилями, внедорожниками и пикапами, экспериментирует с чем-то вообще совсем другим - работами, которые доставляют пакеты", - говорится в сообщении.

Как сообщили в компании-автопроизводителя, работы под названием Digit будут доносить пакеты клиентам от автомобиля до дверей людей.

Отмечается, что Ford уже тестирует доставки пакетов беспилотными автомобилями. Однако в компании выявили, что клиентам иногда неудобно выходить из дома на несколько метров к самому автомобилю, чтобы забрать сам пакет.

В американской компании также рассказали о возможностях такого робота, в частности, что он может ходить по лестнице и сохранять свое равновесие, даже двигаясь по неравномерному рельефу.

Pобот Digit стал совместной разработкой компании Ford и старапа Agility Robotics из штата Орегон.

Сейчас остается неизвестным, станет ли программа поставок с роботом станет коммерческой.

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