Японские ученые собираются лечить сердце при помощи iPS-клеток

Ученые японского университета Кэйо планируют провести клинические испытания для выяснения того, могут ли индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, или iPS-клетки, помочь при лечении серьезных заболеваний сердца, сообщает NHK.

"Группа исследователей под руководством профессора университета Кэйо Кэйити Фукуда хочет пересадить по 50 млн клеток сердечной мышцы, полученных из iPS-клеток, трем пациентам с дилатационной кардиомиопатией", - говорится в сообщении.

Это заболевание приводит к снижению способности сердца выбрасывать кровь. В Японии насчитываются десятки тысяч пациентов с таким диагнозом. При тяжелом течении заболевания пациенту может потребоваться пересадка сердца.

В понедельник группа ученых подала заявку на проведение испытаний на рассмотрение внутренней комиссией. Если это предложение будет одобрено, потребуется согласование с правительством Японии.