В Нидерландах транспортный коллапс из-за забастовки

В Нидерландах 24-часовую забастовку объявили железнодорожники, впоследствии к ним присоединились работники других видов общественного транспорта - автобусов, трамваев и метро. Бастующие протестуют против повышения пенсионного возраста в стране.

Люди пересаживаются на автомобили и такси. А еще объединяются в соцсетях, излагая свои маршруты. Из-за забастовки в стране с самого утра пробки.

Движение затруднено на дорогах в аэропорт "Схипхол". Также трудно добраться Роттердама, Амстердама и Гааги. Сильный ливень также затрудняет движение.

Несмотря на забастовку, четыре раза в час с центральной станции Амстердама поезда будут ходить в аэропорт "Схипхол". Достичь такого исключения из общей забастовки администрации аэропорта удалось через суд.

По данным авиакомпании KLM, четырех поездов в час недостаточно для перевозки всех пассажиров.