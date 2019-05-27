Суд ЕС запретил немецким прокуратурам выдавать европейские ордера на арест

Немецкие прокуратуры не имеют права выдавать европейские ордера на арест. Такое решение принял суд Евросоюза в Люксембурге в понедельник, 27 мая.

Как говорится в опубликованном на его сайте постановлении, существует "опасность", что немецкие прокуратуры при принятии решений о выдаче европейских ордеров на арест "непосредственно или опосредованно следуют предписаниям и отдельным указаниям таких исполнительных органов, как министерство юстиции".

В частности, прокуратуры немецких городов Любека и Цвикау, которые фигурируют в рассматриваемых делах, "не независимы от органов исполнительной власти, так как являются частью административной иерархии, возглавляемой Минюстом". В этой связи "есть опасность оказания политического влияния", говорится далее в постановлении суда.

Суд ЕС рассматривал этот вопрос по запросу двух ирландских судов, в которые в свою очередь обратились два гражданина Литвы и один румын. Они хотели оспорить европейские ордера на их арест, выданные прокуратурами Любека и Цвикау и Генеральной прокуратурой Литвы в связи с обвинениями в умышленном убийстве, нанесении тяжелых телесных повреждений, краже с применением оружия и разбое.

После проверки суд Евросоюза пришел к выводу, что Генпрокуратура Литвы, напротив, имеет право выдавать европейские ордера на арест, так как она "в структурном отношении не зависит от судебной власти" и "ее статус гарантирует ей независимость от исполнительных органов в отношении выдачи" таких ордеров.