Антикоррупционный референдум прошел в Румынии

Общенациональный консультативный референдум по вопросам правосудия, который прошел в Румынии в воскресенье, 26 мая, признан Центральным избирательным бюро состоявшимся.

Согласно обнародованным данным, в голосовании приняли участие более 40% избирателей (при необходимом минимуме в 30%).

На референдуме гражданам было предложено ответить на два вопроса: согласны ли они с запретом на амнистию и помилование для лиц, совершивших коррупционные правонарушения и согласны ли граждане с запретом на принятие правительством экстренных постановлений о внесении изменений в систему правосудия. В соответствии с румынским законодательством, для последующего утверждения результатов референдума в парламенте необходимо, чтобы не менее 25% из числа граждан, проголосовавших на референдуме, дали положительные ответы на предложенные в бюллетенях вопросы.

По предварительным данным Центрального избирательного бюро, более 1,6 миллиона граждан (из общего количества проголосовавших на референдуме - то есть более 2,4 миллиона) дали положительный ответ на первый вопрос, и почти столько же избирателей ответили «Да» и на второй вопрос.

Окончательные результаты референдума будут представлены Центральным избирательным бюро после подсчета 100% протоколов избирательных комиссий, после чего результаты должны быть утверждены Конституционным судом страны.

Инициатором проведения референдума выступил президент Румынии Клаус Йоганнс.

Ранее правительство Румынии приняло ряд экстренных постановлений о внесении изменений в систему правосудия. В частности, речь идет о лишении президента права назначать судей и прокуроров, включая генерального прокурора и руководителя Управления по борьбе с коррупцией.

В последнем экстренном постановлении правительство приняло решение о пересмотре ряда уголовных дел, связанных с коррупцией в высших эшелонах власти, окончательный вердикт по которым уже был вынесен судебными инстанциями. Многие фигуранты этих уголовных дел были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Против изменений высказались большинство румынских судей и прокуроров.

Президент Румынии неоднократно выступал с заявлениями, в которых призвал правящую в стране коалицию во главе с Социал-демократической партией отказаться от практики внесения изменений в систему правосудия, ведь эти изменения подрывают основы правового государства.

Свою обеспокоенность стремлением румынских политиков из правящей коалиции подчинить себе органы правосудия выразили как представители Евросоюза, так и США.