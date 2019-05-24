SpaceX отправила на орбиту первые спутники для проекта Starlink

Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, отправила на орбиту первую группу спутников в рамках проекта Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками взлетела с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде около 22.30 по местному времени (05.30 мск) в четверг, 23 мая.

Проект Starlink, разрабатываемый с 2015 года, призван обеспечить надежный и высокоскоростной доступ в интернет в любой точке планеты. Два тестовых спутника были успешно запущены в феврале 2018 года. В течение нескольких лет Илон Маск планирует вывести на орбиту несколько тысяч подобных космических летательных аппаратов.

С начала 2019 года компания SpaceX совершила ряд успешных запусков. Так, 2 марта в свой первый испытательный полет был отправлен новейший космический корабль многоразового использования Dragon-2 (Crew Dragon). На следующий день корабль, разработанный для пилотируемых полетов, состыковался с Международной космической станцией, а после шестидневной миссии на орбите приводнился в Атлантическом океане.

11 апреля состоялся первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая способна доставлять на низкую околоземную орбиту до 64 тонн грузов.