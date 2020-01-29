Последнее обновление: 29.01.2020 20:34

SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

Компания SpaceX с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников интернет-спутников Starlink, сообщается на сайте американской компании.

Ракету Falcon 9 запустили в 9:06 по местному времени (17:06 мск) с 40-го стартового комплекса космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. С учетом новой партии спутников Starlink их количество на орбите увеличилось до 240 аппаратов, передает РБК.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя примерно через 8 минут после старта совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Затем специальные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief должны были «поймать» в надводные сети обе многоразовые створки обтекателя головной части ракеты. В итоге судно Ms. Tree поймало одну из двух створок. Вторая упала в Атлантику. В SpaceX сообщили, что это третий случай успешного выполнения подобного маневра.

Starlink — проект компании по созданию системы околоземных спутников для обеспечения Земли высокоскоростным интернетом. Компания планирует запустить около 12 тыс. спутников к середине 2020-х годов. В мае и ноябре 2019-го, а также в начале января 2020 года ракеты-носители выводили на орбиту по 60 спутников.

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