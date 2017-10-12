Последнее обновление: 12.10.2017 14:12

SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутник

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с телекоммуникационным спутником двойного назначения SES-11/EchoStar 105. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

Запуск состоялся в 18:53 по времени Восточного побережья США (01:53) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Как сообщили в SpaceX, первая ступень Falcon 9 приземлилась на платформу Of Course I Still Love You. Сам спутник был развернут на геостационарной трансферной орбите: «это наша третья успешная миссия с ракетой-носителем», - подчеркнули представители компании.

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