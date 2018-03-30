Последнее обновление: 30.03.2018 15:24

SpaceX разрешили развернуть глобальный спутниковый интернет

Федеральная комиссия по связи США компании SpaceX дала разрешение на разворачивание системы глобального спутникового интернета Starlink.

Как сообщает TechCrunch, в планах SpaceX — запустить 12 тысяч спутников. На данный момент комиссия по связи одобрила 4425.

Для остальных спутников потребуется другое разрешение, так как они будут работать на другой высоте и частоте.

Половина этих спутников должна выйти на орбиту уже к 2024 году.

Напомним, в конце февраля компания уже отправила два тестовых аппарата на околоземную орбиту.

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