Последнее обновление: 09.01.2018 15:26

Американский спутник-шпион не вышел на орбиту

Американский разведывательный спутник Zuma, запущенный 7 января с мыса Канаверал на ракете SpaceX, не вышел на орбиту и считается полностью потерянным, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских представителей, попросивших не называть их имен.

По словам собеседников агентства, спутник Zuma, построенный компанией Northrop Grumman Corp, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и либо разрушился в космосе, либо разбился при падении в океан. Источники сообщили, что аппарат уже "списали с баланса". По факту инцидента ведется расследование, однако свидетельств возможного саботажа или иного вмешательства пока не выявлено, отметили собеседники.

Представитель SpaceX Джеймс Глисон заявил, что компания не комментирует миссии такого рода, однако "пока анализ данных указывает на то, что Falcon 9 функционировала нормально". В мае 2017 года SpaceX вывела на орбиту аппарат для Национального управления военно-космической разведки США, а в сентябре - экспериментальный орбитальный самолет ВВС США X-37B.

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