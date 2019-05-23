В Польше непогода повалила деревья и подтопила дома

Интенсивные осадки, которые продолжаются со вторника в Малопольском, Подкарпатском, Свентокшиском, Силезском и Люблинском воеводствах на юге Польши, привели к затоплению во многих уездах этих регионов.

За последние сутки спасатели эвакуировали людей из нескольких населенных пунктов, откачивали воду из затопленных домов, укрепляли берега рек и убирали поваленные деревья.

Как отмечают польские спасатели, из своих домов эвакуированы 49 человек, проживающих в уездах Малопольского и Подкарпатского воеводств. В общей сложности зафиксировано 330 подтоплений домов, где спасатели откачивали воду. В среду спасатели более 1,2 тыс. раз выезжали на вызовы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Институт метеорологии и водного хозяйства Польши присвоил третий, высший уровень гидрологической угрозы в пяти воеводствах юга Польши. Ночью со среды на четверг во многих местах юга страны уровень воды в реках, в частности Висла, Белая, Кошарава, превысил критическую отметку.

В среду глава польского правительства Матеуш Моравецкий посетил гмину (наименьшая административно-территориальная единица РП) Вадовице Гурне, где продолжается операция по восстановлению прорванной плотины на большом водоеме, что привело к затоплению значительной части территории.

четверг Моравецкий примет участие в заседании кризисного штаба Малопольского воеводства по ликвидации последствий непогоды.

Польские синоптики прогнозируют, что сильные осадки будут продолжаться еще в четверг, а улучшения ситуации можно ждать только в пятницу. Во вторник и среду в некоторых уездах Польши количество осадков составило до 130 литров на квадратный метр, что значительно превысило месячную норму.

Правительственный центр безопасности Польши в среду отправил смс-сообщение жителям 61 уезда юга страны с предупреждением о сильных осадках, подтоплении и возможных перебоях с электроэнергией.