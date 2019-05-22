Последнее обновление: 22.05.2019 16:12

Совет Европы указал Венгрии на нарушение прав человека

Совет Европы отмечает нарушения в Венгрии прав человека, несоответствие защиты беженцев, положения гражданского общества и независимости судебной системы. Об этом говорится в обнародованном в среду докладе комиссара Совета Европы по правам человека.

"Венгрия должна решить связанные вопросы в области прав человека по защите беженцев, среды гражданского общества, судопроизводства и гендерного равенства", - заявили в СЕ.

Как подчеркивается, "нарушение прав человека в Венгрии имеет негативное влияние на систему верховенства права".

"Это должно быть решено немедленно", - подчеркнули в Совете Европы.

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