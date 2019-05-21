В США миллиардер оплатил учебу в колледже почти 400 студентов

В Атланте (США) миллиардер Роберт Смит объявил во время своего выступления, что оплатит долг по студенческому кредиту всему выпускному классу исторически темнокожего колледжа Морхауз.

"От имени восьми поколений моей семьи, которые были в этой стране, мы добавим "немного топлива в ваш автобус", - сказал он.

Кроме того, его семья создаст гранты, которые помогут гасить студенческие займы.

Таким образом, Смит оплатит обучение 396 студентов. Точная сумма не сообщается, но, по словам президента колледжа Дэвида Томаса, она достигнет десятков миллионов долларов. Томас назвал жест Смита "даром освобождения".

"Когда вам приходится оплачивать долги, выбор того, что вы можете делать в мире, ограничен. Дар Смита дает им свободу следовать своим мечтам, своим страстям", - сказал президент колледжа.

Студенты, в свою очередь, заявили, что переполнены благодарностью и не могли поверить своим ушам.

"Мы смотрели друг на друга и думали:"Он серьезно? Это большие деньги", - сказал журналистам 21-летний Роберт Джеймс.