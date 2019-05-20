В Риме туристам предлагают оставлять багаж на хранение в магазинах

В столице Италии начинает работать датский стартап LuggageHero, который позволяет оставить багаж на хранение в партнерских магазинах и барах с простой целью: чтобы прогуляться по городу со свободными руками.

LuggageHero решает вечную проблему транзитных путешественников, которые отказываются от осмотра достопримечательностей или шопинга в какой-то промежуточной точке маршрута лишь потому, что не хотят мучиться с багажом, сообщает 34travel.

Теперь можно просто зайти на сайт LuggageHero, изучить список объектов, которые участвуют в проекте, забронировать место для своего тяжкого груза и сдать его в условленный час. Каждый чемодан защищают от несанкционированного доступа специальной печатью. Кроме того, владельцу предоставляется страховка с покрытием до 2500 евро.

Сейчас "багажных героев" в Риме 20, однако со временем это число будет только расти. Как правило, заведения-участники LuggageHero находятся поблизости от ключевых туристических достопримечательностей и рядом с крупными транспортными развязками.

Помимо Рима и Копенгагена, LuggageHero работает в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго, Лондоне, Мадриде, Барселоне, Лиссабоне, Монреале, Ницце и Брюсселе.