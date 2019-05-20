В Италии конфисковали спасательное судно организации Sea Watch

Италия в воскресенье, 19 мая, конфисковала судно немецкой благотворительной организации Sea Watch – "Sea Watch 3". Итальянские власти доставили 47 находившихся на борту мигрантов на остров Лампедуза. Организация в своем Twitter поблагодарила Италию за прием беженцев, не упомянув при этом о конфискации судна.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини ранее заявлял, что его министерство предотвратит высадку мигрантов с "нелегального корабля" на территорию Италии.

Судно "Sea Watch 3" ранее спасло 65 мигрантов у берегов Ливии, а 18 мая вошло в итальянские воды. Сначала сойти с борта судна на остров Лампедуза позволили 18 мигрантам, среди которых были дети с родителями, а также один тяжело больной мужчина. Представители Sea Watch предупреждали о том, что ситуация на корабле ухудшается и что есть опасность совершения суицида.