Стамбульцы отменяют отпуска ради перевыборов мэра

Жители Стамбула, которые имеют право голосовать на перевыборах мэра города 23 июня, массово отменяют отпуска ради участия в голосовании. Об этом сообщил президент Ассоциации туристических агентств (TURSAB) Фируз Багликайа, информирует Cumhuriyet.

«90% стамбульцев из тех, кто заказал отдых и имел страхование на бесплатную отмену путешествия или изменение дат, уже сделали это», - сообщил Багликайа.

По его словам, отдельные агентства, после получения информации о выборах, предоставляли своим клиентам возможность бесплатного переноса путешествий, чтобы те могли принять участие в выборах мэра Стамбула.

«Кроме этого, наши граждане, которые не имеют страховки, только в обязательном порядке имеют право отменить и изменить дату прямо сейчас. Уровень осведомленности наших граждан по избирательной ситуации - на высоком уровне», - сказал Багликайа.

Он рассказал, что пока никаких жалоб по поводу невозможности перенести отпуск из-за выборов не поступало.

Как известно, 6 мая Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула, которые состоялись 31 марта, и постановила провести перевыборы 23 июня.