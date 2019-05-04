Экс-начальника охраны Лукашенко обвинили во взятке от российской компании

Следственное управление КГБ Беларуси предъявило обвинения в получении взятки бывшему заместителю секретаря Совета безопасности страны Андрею Втюрину, которого задержали 3 мая.

«Накануне он был задержан с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры «Г» за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь», - говорится в сообщении КГБ.

Представителя российской компании обвинили в даче взятки. Оба обвиняемых признали вину, их заключили под стражу. Название компании, сотрудник которой стал фигурантом дела о взятке, чекисты не уточнили.

О задержании Втюрина белорусские СМИ сообщили со ссылкой на источники еще 29 апреля. Спустя два дня стало известно, что Лукашенко освободил Втюрина от должности заместителя госсекретаря Совбеза страны за "проступки, дискредитирующие звание военнослужащего." Соответствующий указ был подписан 24 апреля.

Должность в Совете безопасности Втюрин получил в 2014 году, до этого он был начальником службы охраны Лукашенко.