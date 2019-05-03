Немецкие следователи нанесли удар по даркнету

Следователи из Германии выявили вторую по величине нелегальную торговую площадку в так называемом "даркнете", скрытой части интернета.

На платформе под названием Wall Street Market были выставлены на продажу похищенные данные, поддельные документы и наркотики, заявил в пятницу, 3 мая, представитель генпрокуратуры Германии. В конце апреля были задержаны три предполагаемых администратора платформы, их возраст - 22, 29 и 31 год. Все они живут в федеральных землях на западе ФРГ.

В распоряжении организаторов площадки были данные более чем миллиона пользовательских учетных записей. Продавцами на платформе числились почти 5,5 тысяч лиц, а непосредственно в "продаже" находилось более 63 000 наименований товаров.

При обыске в домах обвиняемых были обнаружены компьютеры, с которых осуществлялось управление платформой. Кроме того, были изъяты более 550 000 евро наличными, "шестизначные" суммы в криптовалюте, а также дорогие автомобили. У одного из них было также обнаружено огнестрельное оружие. В США следователи арестовали двух подозреваемых, предположительно продававших наркотики через Wall Street Market. По сообщению генпрокуратуры ФРГ, было проведено масштабное международное расследование с участием правоохранительных органов в США и Нидерландах, а также полицейского управления Европола. Трое подозреваемых находились в поле зрения чиновников с марта.

Даркнет - анонимная и неконтролируемая часть интернета, недоступная обычным поисковым системам типа Google. Он работает децентрализовано, доступ к нему осуществляется через специальные браузеры, которые маршрутизируют зашифрованные сообщения через несколько серверов, чтобы замаскировать местоположение пользователя. Таким образом пользователи могут сохранять практически полную анонимность. Кроме того, фактически может существовать одновременно не один, а множество даркнетов.