В Нидерландах будут штрафовать почти на €100 за разговоры на велосипеде

В Нидерландах с 1 июля велосипедистов начнут штрафовать на 95 евро за разговоры во время движения.

Полиция нидерландского города Алфен-ан-ден-Рейн через свою страницу в Facebook подчеркнула, что никаких предупреждений не будет - нарушителю сразу будут выписывать штраф.

"С 1 июля 2019 года вам больше нельзя держать мобильный телефон во время движения на велосипеде", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что если велосипедист остановился, то разрешено держать в руках телефон и разговаривать.

Находясь в движении можно пользоваться только гарнитурой hands-free.

Ввел запрет министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Кора ван Нойвенхейзен.

По данным министерства транспорта страны, более половины голландских велосипедистов периодически отвлекаются на телефоны во время движения. Смартфоны становятся причиной каждой пятой аварии с участием велосипедистов.

Любителям велотранспорта советуют уже сейчас привыкать к новым правилам, если они хотят сэкономить летом.