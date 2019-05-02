Billboard назвал лучших музыкантов года

Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards объявил лучших исполнителей года. Полный список музыкантов доступен на сайте издания.

Лауреатом премии в категории "Лучший артист" стал канадский рэпер и продюсер Drake (Обри Дрейк Грэм).

За победу в этой категории также боролись хип-хоп-певица Cardi B, поп-исполнительница Ариана Гранде, рэпер Post Malone и трэп-исполнитель Travis Scott.

Drake также признан "Лучшим певцом", "Лучшим рэп-исполнителем", "Лучшим рэп-исполнителем среди мужчин","Лучшим артистом на радио", "Лучшим артистом Billboard 200", "Лучшим артистом Hot 100", "Самым продаваемым музыкантом" и "Лучшим артистом Streaming Songs".

"Лучшей певицей" стала Ариана Гранде, "лучшим новым артистом" — рэпер Juice WRLD (Джаред Хиггинс).

Награду в номинации "Лучший рок-исполнитель" получила американская группа Imagine Dragons.

В прошлом году награду в главной категории завоевал британский автор-исполнитель Эд Ширан.

Billboard Music Awards — ежегодная церемония вручения музыкальных наград, впервые проведенная в 1990 году. Она входит в тройку крупнейших музыкальных премий в США наряду с Grammy и American Music Awards.