Объявлен шорт-лист иностранных фильмов-претендентов на Оскар-2018

Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист претендентов на кинопремию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Из 92 картин, изначально претендовавших на самую престижную кинопремию, в шорт-лист вошли девять фильмов, список которых опубликован на сайте премии.
В частности, в шорт-лист вошли:
"Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили);
"На пределе" (Фатих Акин, Германия);
"О теле и душе" (Ильдико Эньеди, Венгрия);
"Фокстрот" (Самуэль Маоз, Израиль);
"Оскорбление" (Зиад Дуэри, Ливан);
"Нелюбовь" (Андрей Звягинцев, Россия);
"Фелисите" (Ален Гомис, Сенегал);
"Рана" (Джон Тренгов, ЮАР);
"Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция).
Пять номинантов на Оскар из числа этих фильмов объявят 23 января 2018 года.
Юбилейная 90-я церемония вручения наград премии Оскар состоится в Голливуде 4 марта 2018 года.