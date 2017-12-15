Объявлен шорт-лист иностранных фильмов-претендентов на Оскар-2018

Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист претендентов на кинопремию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Из 92 картин, изначально претендовавших на самую престижную кинопремию, в шорт-лист вошли девять фильмов, список которых опубликован на сайте премии.

В частности, в шорт-лист вошли:

"Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили);

"На пределе" (Фатих Акин, Германия);

"О теле и душе" (Ильдико Эньеди, Венгрия);

"Фокстрот" (Самуэль Маоз, Израиль);

"Оскорбление" (Зиад Дуэри, Ливан);

"Нелюбовь" (Андрей Звягинцев, Россия);

"Фелисите" (Ален Гомис, Сенегал);

"Рана" (Джон Тренгов, ЮАР);

"Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция).

Пять номинантов на Оскар из числа этих фильмов объявят 23 января 2018 года.

Юбилейная 90-я церемония вручения наград премии Оскар состоится в Голливуде 4 марта 2018 года.