Последнее обновление: 02.05.2019 16:21

Палата представителей США назначила дату слушаний по Boeing 737 MAX

Палата представителей США предварительно планирует провести 15 мая слушания по Boeing 737 MAX и программе сертификации самолетов Федеральной авиационной администрации. Об этом сообщила продюсер NBC News Алекс Мое в Twitter.

"Палата (представителей США - ред.) объявила, что слушания по Boeing 737 MAX запланированы на 15 мая", - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года самолет Boeing 737 MAX, принадлежавший авиакомпании Lion Air, разбился в Индонезии. Он упал в море почти сразу после взлета. В результате авиакатастрофы погибло 189 человек. 10 марта 2019 года такой же самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после взлета из аэропорта Аддис-Абеба (Эфиопия). Из 149 пассажиров и восьми членов экипажа никто не выжил.

В ходе расследования были выявлены общие сбои в системах обоих самолетов. После этого самолеты серии 737 MAX были отозваны из эксплуатации для обновления программного обеспечения.

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