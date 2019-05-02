Гуайдо призвал граждан Венесуэлы к всеобщей забастовке

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 1 мая, призвал сограждан начать 2 мая серию стачек, которые впоследствии перерастут во всеобщую забастовку. Тем самым Гуайдо усилил нажим на действующего главу государства Николаса Мадуро, отмечает агентство AFP.

Тем временем в Каракасе в ходе очередных акций протеста против режима Мадуро сотрудники сил правопорядка застрелили 27-летнюю женщину. Об этом сообщила неправительственная правозащитная организация "Венесуэльский наблюдательный пункт по социальным конфликтам". Она осудила случившееся, назвав гибель активистки убийством.

Кроме того, в столкновениях с полицией получили ранения 27 человек. В числе пострадавших от действий боливарской национальной полиции - венесуэльский журналист, освещавший протесты.

1 мая сторонники Гуайдо по его призыву вновь вышли на улицы Каракаса и других городов Венесуэлы, чтобы выразить протест против Мадуро. В ходе столкновений с демонстрантами стражи порядка применили слезоточивый газ. В то же время у президентского дворца в Каракасе собрались тысячи сторонников главы государства Николаса Мадуро. Демонстрантов поддержали одетые в красно-бежевую униформу члены лояльных Мадуро вооруженных отрядов.

На своей странице в Twitter Гуайдо опубликовал карту Венесуэлы, на которой были обозначены места проведения демонстраций. По данным политика, 1 мая их было 397. "Мы сталкиваемся с режимом, который потерял контроль", - прокомментировал он эту запись.

Во вторник Гуайдо призвал народ Венесуэлы к массовым демонстрациям 1 мая, назвав это финальным этапом операции "Свобода" по свержению режима Мадуро и призывая национальную гвардию перейти на сторону оппозиции. Однако лишь отдельные военные последовали этому призыву. Глава государства Николас Мадуро пригрозил перешедшим на сторону Хуана Гуайдо военным возмездием за измену.

Политический и социальный кризис в Венесуэле длится уже несколько месяцев. После того как Мадуро был повторно избран президентом, в стране начались политические волнения. 23 января 2019 года председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Легитимность лидерства Гуйадо признали большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств. Николаса Мадуро поддерживают такие страны, как Россия, Куба и Китай.