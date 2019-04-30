Император Японии сегодня отречется от престола

Церемония отречения императора от престола пройдет в Японии впервые за двести лет. Об этом информирует NHK.

“Церемония отречения от престола пройдет в Императорском дворце ранним вечером. От имени общественности благодарность императору выразит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Затем император в последний раз в этом качестве обратится к народу. Церемония отречения живущего императора от престола пройдет впервые за двести лет”, - говорится в сообщении.

Сразу после этого японский престол займет сын Акихито - наследный принц Нарухито.

Три года назад Акихито, родившийся в 1933 году, выразил сомнение в том, что его преклонный возраст позволит ему и дальше выполнять свои обязанности.

Эти слова расценили как желание оставить престол. Однако никаких юридических норм для такого шага не было, поясняет NHK, а конституция запрещает императору оказывать любое политическое влияние.

Тем не менее народ Японии выразил поддержку императору, и парламент принял закон, который допустил возможность отречения.

Отмечается, что Акихито занял престол в возрасте 55 лет. Он стал первым императором Японии, роль которого закреплена в Конституции как "символ государства".