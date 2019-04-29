Последнее обновление: 29.04.2019 13:14

Япония в 2018 году выдала рекордное число виз

Больше всего посетить Японию стремятся жители Китая — на них пришлось свыше трех четвертей всех выданных виз. Об этом информирует NHK.

“Как сообщает министерство иностранных дел Японии, в прошлом году посольства и консульства страны выдали более 6 миллионов 950 тысяч виз. Это на 19% больше, чем в предыдущем году, и одновременно самый высокий показатель за все время”, - отмечается в сообщении.

На гостей из Китая пришлось 78% общего числа виз - всего свыше 5 млн 440 тыс.

Как указывается, в МИД Японии ожидают, что число виз будет продолжать расти в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр, которые состоятся в Токио в следующем году.

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