Последнее обновление: 24.04.2019 14:57

Сан-Франциско хочет сделать популярную среди туристов улицу платной

Туристам в американском городе Сан-Франциско вскоре придется платить, чтобы проехаться по Ломбард-стрит, которая считается одной из самых популярных и самой извилистой улицей в мире.

Предполагается, что проезд по этому небольшому спуску, представляющему собой настоящий серпантин, окруженный живописными клумбами, в будущем обойдетсяв 10 долларов, сообщает Lonely Planet.

Причина такого решения проста — слишком много туристов. Каждый день Ломбард-стрит посещает 6000 гостей, которые еще и останавливаются, чтобы сделать фотографии.

Транспортный департамент Сан-Франциско предлагает обязать туристов резервировать посещение Ломбард-стрит онлайн. Плата составит5 долларов за автомобиль. Другое предложение предполагает онлайн-

blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование