Сан-Франциско хочет сделать популярную среди туристов улицу платной

Туристам в американском городе Сан-Франциско вскоре придется платить, чтобы проехаться по Ломбард-стрит, которая считается одной из самых популярных и самой извилистой улицей в мире.

Предполагается, что проезд по этому небольшому спуску, представляющему собой настоящий серпантин, окруженный живописными клумбами, в будущем обойдетсяв 10 долларов, сообщает Lonely Planet.

Причина такого решения проста — слишком много туристов. Каждый день Ломбард-стрит посещает 6000 гостей, которые еще и останавливаются, чтобы сделать фотографии.

Транспортный департамент Сан-Франциско предлагает обязать туристов резервировать посещение Ломбард-стрит онлайн. Плата составит5 долларов за автомобиль. Другое предложение предполагает онлайн-